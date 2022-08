COVID-19: भारत में पिछले 24 घंटों में 10,725 नए मामले, एक्टिव केस 1 लाख के करीब

नई दिल्ली. देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,725 नए मामले दर्ज किए गए हैं. देश में कोविड-19 की दैनिक सकारात्मकता दर (Daily positivity rate ) 2.73% है. जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साप्ताहिक सकारात्मकता दर (Weekly Positivity Rate) 3.20% है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कुल 88.39 करोड़ टेस्ट किए गए हैं. पिछले 24 घंटों में 3,92,837 परीक्षण किए गए हैं. भारत का एक्टिव केस लोड (Active caseload) इस समय 94,047 है. सक्रिय मामले कुल मामलों का 0.21% हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस समय रिकवरी दर (Recovery Rate) 98.60% है. पिछले 24 घंटों में 13,084 कोरोना मरीजों के ठीक होने से कुल ठीक होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ कर 4,37,57,385 हो गई है.

