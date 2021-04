दूसरी लहर का कहर: 4 दिन में कोरोना के 10 लाख केस, 24 घंटे में 2 हजार से ज्यादा मौत, कुल केस 1.56 करोड़

भारत में कोरोना की दूसरी लहर (Second Wave Of Covid-19) दिन-ब-दिन स्थितियों को बुरा बना रही है. बुधवार को देश में तकरीबन तीन लाख नए मामले (New Cases) सामने आए हैं और 24 घंटे के भीतर 2 हजार से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं. महज चार दिनों के भीतर देश में कोरोना के दस लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं. कुल संक्रमित मामलों का आंकड़ा एक करोड़ 56 लाख के आंकड़े को छू चुका है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम संबोधन में कोरोना की नई लहर को तूफान कहा है. भारत इस वक्त दुनिया में कोरोना से प्रभावित देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है. वायरोलॉजिस्ट डॉ. शाहिद जमील कह चुके हैं कि महामारी की दूसरी लहर मई महीने के आखिरी तक टिक सकती है. डॉ. जमील ने न्यूज़18 से बातचीत में कहा था, 'नए मामलों की संख्या में जिस रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है वह वाकई में डराने वाली है. अगर आप एक्टिव केस ग्रोथ की तरफ देखें तो ये तकरीबन हर दिन 7 प्रतिशत से बढ़ रही है. ये प्रतिशत बहुत ज्यादा है.'अगर कुल कोरोना मामलों में हिस्सेदारी के लिहाज से देखें तो देश में 10 राज्य ज्यादा प्रभावित हैं. वर्तमान में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक और केरल में सबसे ज्यादा केस सामने आते दिख रहे हैं. तकरीबन एक महीने पहले तक महाराष्ट्र ही मुख्य रूप से कोरोना से प्रभावित था लेकिन अब ये कई राज्यों को बुरी गिरफ्त में ले चुका है.पॉजिटिविटी रेट के मामले में दिल्ली देश में टॉप पर है. दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 32 प्रतिशत है. वहीं पश्चिम बंगाल में 25 फीसदी तो महाराष्ट्र और झारखंड में 20 प्रतिशत है.24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा मौतें सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में हुई हैं. महाराष्ट्र में 519 लोगों की मौत हुई है. वहीं दिल्ली में 277 और छत्तीसगढ़ में 191 मौतें हुई हैं. देश में एक्टिव केस की संख्या 21 लाख के पार जा चुकी है. रिकवरी रेट 85.01 के स्तर पर पहुंच चुका है. हालांकि डेटा के मुताबिक डेथ रेट 1.17 प्रतिशत के निचले स्तर पर पहुंच गई है.