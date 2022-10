COVID-19 Update: भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,334 नए मामले, एक्टिव केस 23,432

नई दिल्ली: भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,334 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,46,42,742 हो गई है. एक्टिव केस की संख्या 23,432 हो गई है, वहीं दैनिक सकारात्मकता दर (1.52%) है. बिमारी से ठीक होने वालों की संख्या 1,557 है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रिकवरी रेट बढ़कर 98.76 प्रतिशत हो गई है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार वायरल बीमारी से हर दिन मरने वालों की संख्या चार हो गई है. वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 5,28,961 है. मंत्रालय के अनुसार 24 घंटे की अवधि में सक्रिय कोविड केस में 611 मामलों की कमी दर्ज की गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, दैनिक सकारात्मकता दर 1.52 प्रतिशत और साप्ताहिक सकारात्मकता दर 0.99 प्रतिशत दर्ज की गई है.

