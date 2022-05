Covid-19 Updates: देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,897 नए मामले और 54 मौतें, 19,494 एक्टिव केस

नई दिल्ली. पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. अगर बात करें पिछले 24 घंटों की तो, भारत में कुल 2897 नए मामले सामने आए हैं. वहीं महामारी की वजह से 54 और लोगों की जान चली गई. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक, देश में फिलहाल 19,494 एक्टिव केस हैं और पॉजिटिविटी रेट 0.61 फीसदी है. बीते मंगलवार को 2288 मामले सामने आए थे और 10 संक्रमितों की मौत हुई थी, जबकि 3044 लोग ठीक हुए थे. वहीं सोमवार को 3207 नए मामले दर्ज किए गए थे और 29 लोगों की जान चली गई थी.

देश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 19,494 हो गई है, जबकि कुल मौत का आंकड़ा 5,24,157 पहुंच गया है. देश में 4,25,66,935 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं. वहीं अब तक 190,67,50,637 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, जिसमें से कल 14,83,878 खुराकें दी गईं. बता दें कि देश में टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई थी.

#COVID19 | India reports 2,897 fresh cases, 2,986 recoveries, and 54 deaths in the last 24 hours. Total active cases 19,494. Daily positivity rate at 0.61% pic.twitter.com/0Y0kONOChv

— ANI (@ANI) May 11, 2022