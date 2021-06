'टीका लगा, जरा टीका लगा'... Network-18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी के एंथम का टीज़र लॉन्च

नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ रही है. मंगलवार को करीब 63 दिन बाद 1 लाख से कम नए मामले आए हैं. इस बीच टीकाकरण की स्पीड भी तेज हो रही है. नेटवर्क18 (Network18) और फेडरल बैंक (Federal Bank) ने देश में टीकाकरण को लेकर जागरूक करने का बीड़ा उठाया है. संजीवनी -टीका जिंदगी का' कैंपेन के जरिये नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक लोगों को जागरूक कर रहा है. इसी कड़ी में मंगलवार को कैंपेन एंथम का टीज़र जारी किया गया.



कोविड रोधी टीके के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए बनाए गए इस एंथम में लोगों से अपील की गई है कि सभी वैक्सीनेशन कराएं. कैंपेन एंथम का नाम है- 'टीका लगा.' बता दें नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक संजीवनी अभियान के ब्रांड एंबेसडर सोनू सूद हैं. वहीं यह गीत मशहूर संगीतकार और गायक शंकर महादेवन ने कंपोज़ किया. कैंपेन एंथम में अपील की गई है कि अपनी बारी आने पर टीका लगवाएं.



It’s time to sing an optimistic tune, when it comes to India’s largest COVID-19 vaccination drive, @Network18Group #Sanjeevani – A Shot Of Life, a @FederalBankLtd CSR initiative. Here’s a glimpse of the much-awaited #SanjeevaniAnthem. Vaccine #LagayaKya @Apollo24x7 @UWMumbai pic.twitter.com/T1QgsLrgjc