देश में 85% लोगों को लगा वैक्सीन का पहला डोज, करीब 50% लोगों का हुआ पूर्ण टीकाकरण: केंद्र

नई दिल्ली. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया (Health Minister Mansukh Mandaviya) ने सोमवार को कहा कि भारत में 85 प्रतिशत पात्र वयस्क आबादी को कोविड रोधी टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है और देश में अब तक टीके की कुल 127.93 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं. मांडविया ने एक ट्वीट में कहा, “एक और दिन, एक और मील का पत्थर. 85 प्रतिशत पात्र आबादी को कोविड रोधी टीके की पहली खुराक दी गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र ‘सबका प्रयास’ के साथ भारत मजबूती से कोविड-19 के खिलाफ जंग में आगे बढ़ रहा है.”

मंत्री ने रविवार को कहा कि भारत की 50 प्रतिशत से ज्यादा पात्र व्यस्क आबादी का कोविड-19 के खिलाफ पूर्ण टीकाकरण (Covid-19 Vaccination) हो चुका है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि सुबह सात बजे तक के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान टीके की 24,55,911 खुराक दिए जाने के साथ ही भारत में अब तक कोविडरोधी टीकों की कुल 127.33 करोड़ से ज्यादा (1,27,93,09,669) खुराक दी जा चुकी हैं. यह उपलब्धि 1,32,86,429 सत्रों में हासिल की गई.

Another Day, Another Milestone 💉

8⃣5⃣% of the eligible population inoculated with the first dose of #COVID19 vaccine.

With PM @NarendraModi ji’s mantra of ‘Sabka Prayas’, India is marching ahead strongly in the fight against COVID-19. pic.twitter.com/oa2yPMog4o

— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) December 6, 2021