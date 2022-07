COVID-19: भारत में पिछले 24 घंटों में 19,673 नए मामले, एक्टिव केस 1.4 लाख से ज्यादा

नई दिल्ली. देश में पिछले पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,673 नए मामले दर्ज किए गए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दैनिक सकारात्मकता दर (Daily positivity rate) 4.96% और साप्ताहिक सकारात्मकता दर (Weekly Positivity Rate) 4.88% है. देश में अब तक कुल 87.52 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं. जबकि पिछले 24 घंटों में 3,96,424 टेस्ट किए गए हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े के हिसाब से देश में एक्टिव केस लोड (Active cases) इस समय 1,43,676 है. एक्टिव केस कुल मामलों का 0.33% हैं. देश में कोरोना से रिकवरी रेट (Recovery Rate) अभी 98.48% है. पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल 19,336 मरीजों के ठीक होने से कुल रिकवरी बढ़कर 4,33,49,778 हो गई.

COVID19 | India reports 19,673 new cases in the last 24 hours; Active caseload at 1,43,676 pic.twitter.com/P9PeUniXzW

— ANI (@ANI) July 31, 2022