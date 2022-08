COVID-19: भारत में कोरोना के 13,734 नए मामले, एक्टिव केस 1.3 लाख से ऊपर

नई दिल्ली. भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 (COVID-19) के 13,734 नए मामले दर्ज किए गए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक दैनिक सकारात्मकता दर (Daily positivity rate) 3.34% और साप्ताहिक सकारात्मकता दर (Weekly Positivity Rate) 4.79% है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत का एक्टिव केस लोड (Active cases) इस समय 1,39,792 है. सक्रिय मामले कुल मामलों का 0.32% हैं. भारत में रिकवरी रेट (Recovery Rate) अभी 98.49% है. पिछले 24 घंटों में कोरोना के 17,897 मरीजों के ठीक होने से कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,33,83,787 हो गई है.

13,734 new COVID19 cases in India today; Active cases at 1,39,792 pic.twitter.com/NVRO566sqO

