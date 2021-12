Covovax: कोविड-19 की एक और वैक्सीन को WHO से मिला अप्रूवल, अदार पूनावाला ने दी जानकारी

नई दिल्ली: कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के खिलाफ जारी लड़ाई में देश को एक और नया हथियार मिल गया है. कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स (covid19 vaccine covovax ) को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है. सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) ने इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कोवोवैक्स को आपातकालीन उपयोग (Emergency use) की मंजूरी मिल गई है और यह वैक्सीन वायरस के खिलाफ बेहद प्रभावकारी भी है.

आपको बता दें कि कोवोवैक्स एसआईआई की नोवावैक्स वैक्सीन का वर्जन ही है. अदार पूनावाला ने कहा कि कोवोवैक्स को आपातकालीन मंजूरी मिलने से कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई और अधिक मजबूत होगी. उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कोविड19 की लड़ाई मे एक और मील का पत्थर है कोवोवैक्स को मंजूरी मिलना. इसके लिए उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन का धन्यवाद किया.

COVID19 vaccine Covovax is now WHO approved for emergency use, showing excellent safety and efficacy, says Adar Poonawalla, CEO, Serum Institute of India pic.twitter.com/r5rvn9n8K0

