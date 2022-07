वडोदरा में भारी बारिश के बाद अब लोगों के घरों में घुस रहे हैं मगरमच्छ, तस्वीरें देख डर जाएंगे

वडोदरा. गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते बाढ़ की समस्या के साथ-साथ अब लोगों को मगरमच्छों से भी जूझना पड़ रहा है. गुजरात के वडोदरा में मगरमच्छों के रिहायशी इलाकों में घुसने की घटनाएं सामने आने लगी हैं. गुजरात के अलग-अलग नदियों में सैकड़ों मगरमच्छ मौजूद हैं. राज्य में भारी बारिश के चलते इलाकों में मौजूद नदी-नालियां सब उफान पर हैं. इसके चलते मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं. रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ के दिखने के कई वीडियो व फोटो सोशल मीडिया पर वायरल ही रही हैं. वडोदरा में विश्वामित्र नदी के तट के पास लोग रहते हैं. वहीं करीब 250 मगरमच्छ भी रहते हैं. ऐसे में लोगों ने शिकायत की है कि आए दिन मगरमच्छ उनके घरों में घुसने की कोशिश करते हैं.

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, वन्यजीव विभाग ने ऐसे मगरमच्छों को पकड़ने के लिए टीमों को तैनात किया है. बता दें कि भारी वर्षा के बाद नदी में बाढ़ आ जाने के कारण मगरमच्छ आसपास के इलाके में सुरक्षित जगह ढूंढते हुए कई किलोमीटर तक चलते रहते हैं. इस दौरान वो इलाके के ड्रेनेज लाइनों के अंदर भी घुस जाते हैं और इसी के सहारे किसी भी रिहायशी इलाके में चले जा रहे हैं. हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिहायशी इलाकों में मगरमच्छों के आने की खबरें पहले भी आती रही हैं. बता दें कि पिछले कुछ दिनों में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के बाद नवसारी और वलसाड सहित गुजरात के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं.

Gujarat | Incidents of crocodiles entering residential areas from rivers due to rainfall being reported in Vadodara. Teams deployed to catch them (22.07) pic.twitter.com/naDYYb3RVL

— ANI (@ANI) July 23, 2022