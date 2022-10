VIDEO: कर्नाटक के ऐतिहासिक मदरसे में भीड़ ने घुसकर की पूजा, 9 पर FIR, अब तक 4 गिरफ्तार

बेंगलुरु: कर्नाटक पुलिस ने गुरुवार तड़के राज्य के बीदर जिले में 550 साल पुराने मस्जिद में जबरदस्ती घुसने के आरोप में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. महमूद गवां का मस्जिद व मदरसा एक प्राचीन इस्लामी कॉलेज है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में सूचीबद्ध है. बीदर के एडिशनल एसपी महेश मेघनावर ने बताया कि सैयद मुभाशीर अली नाम के शख्स की शिकायत पर मार्केट थाने में एएसआई हेरिटेज स्ट्रक्चर में घुसपैठ करने के आरोप में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

हिन्दुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में एक स्थानीय शख्स के हवाले से लिखा है, ‘घटना गुरुवार रात करीब 2 बजे हुई. उन्होंने मदरसे का ताला तोड़ा, छींटे (सिंदूर) लगाए और कुछ पूजा भी किया.’ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मदरसे की सीढ़ियों पर खड़े होकर प्रदर्शन करने के लिए एक कोने में जाने से पहले ‘जय श्री राम’ और ‘हिंदू धर्म जय’ के नारे लगाते हुए लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है. बताया जा रहा है कि दशहरा जुलूस निकाल रही भीड़ में से कुछ लोग इस ऐतिहासिक मदरसे में जबरन घुसे और पूजा की. एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी यह वीडियो ट्वीट किया है.

Visuals from historic Mahmud Gawan masjid & madrasa, Bidar, #Karnataka (5th October). Extremists broke the gate lock & attempted to desecrate. @bidar_police @BSBommai how can you allow this to happen? BJP is promoting such activity only to demean Muslims pic.twitter.com/WDw1Gd1b93

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 6, 2022