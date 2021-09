VIDEO: कुपवाड़ा में शहीद को आखिरी सलाम कहने उमड़ी भीड़, हर आंख हुई नम

श्रीनगर. श्रीनगर (Srinagar) के खानयार इलाके में रविवार को एक आतंकवादी हमले में घायल हुए पुलिस सब इंस्‍पेक्‍टर अर्शिद अहमद मीर (Arshid Ahmad Mir) देर शाम अस्‍पताल में इलाज के दौरान शहीद हो गए. उन्‍होंने हाल ही में जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस (Jammu Kashmir Police) को ज्‍वाइन किया था. उनका शव रविवार रात को उनके कुपवाड़ा स्थित घर ले जाया गया, जहां उन्‍हें आखिरी सलाम करने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे थे.

जम्‍मू कश्‍मीर के पुलिस अधिकारियों में से एक ने जानकारी दी थी कि रविवार दोपहर करीब डेढ़ बजे मिनट के आसपास आतंकवादियों ने खानयार में एक पुलिस नाका पार्टी पर गोलीबारी की थी. इसमें खानयार पुलिस थाने के परिवीक्षाधीन (प्रोबेशनरी) उप निरीक्षक अर्शिद अहमद मीर घायल हो गए थे.

#WATCH | Body of newly recruited Sub-Inspector (Arshid Ahmad Mir), who died in a terror attack in Srinagar, reached his home in Kupwara for his last rites last evening.

(Video source: J&K Police) pic.twitter.com/9Bxy8LL2KM

