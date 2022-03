अगले कुछ वर्षों में जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी : अमित शाह

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) आज जम्मू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (Central Reserve Police Force ) यानी सीआरपीएफ (CRPF) के 83वें स्थापना दिवस परेड (CRPF 83rd Raising Day Parade) में शामिल हुए. इस दौरान श्री नगर के मौलाना आजाद स्टेडियम उन्होंने जवानों को संबोधित किया और उनकी प्रशंसा की. बता दें कि यह पहली है जब सीआरपीएफ का स्थापना दिवस समारोह का आयोजन राजधानी दिल्ली से हुआ है. गृह मंत्री ने कहा कि अगले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में बल की जरूरत नहीं पड़ेगी.

परेड के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं सीआरपीएफ जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं. साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपनी जान दे दी. उन्होंने कहा कि जिस संकल्प के साथ सीआरपीएफ कश्मीर, नक्सल क्षेत्रों और पूर्वोत्तर में काम कर रहा है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अगले कुछ वर्षों में तीनों ही क्षेत्रों में हमें CRPF की आवश्यकता नहीं रहेगी. अमित शाह ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो इसका पूरा श्रेय सीआरपीएफ को ही जाता है.

गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में केंद्रीय बलों ने सबसे बड़ा काम यह किया है कि उन्होंने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद पर निर्णायक नियंत्रण पा लिया है. उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ ने राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सीआरपीएफ ने देश की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. अमित शाह ने कहा कि आंतकवाद पर नियंत्रण के साथ साथ जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव में भी बल की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

An election is a festival of democracy and a fair election is the soul of a democratic country. Whenever there is Lok Sabha or Assembly elections in India, CRPF plays an important role in carrying out polls peacefully across the country: Union Home Minister Amit Shah in Jammu pic.twitter.com/hZNXhkh4mS

