VIDEO: चेन्नई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 95 लाख का सोना, छिपाने का तरीका देखकर आप भी चोर करेंगे 'सलाम'

चेन्नई: कस्टम अधिकारियों ने चेन्नई एयरपोर्ट (Chennai Airport) पर सोमवार को सोने की तस्करी का भंडाफोड़ किया है. विदेश से आने वाले कई यात्री कस्टम ड्यूटी (Custom Duty) से बचने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं ताकि अधिकारियों की नजर उनपर न पड़े. एक ऐसा ही यात्री सोमवार यानि 3 अप्रैल को आबू धाबी से चेन्नई लौटा. अधिकारियों की नजर उस यात्री पड़ी तो उसे रोककर जांच की. जांच में उसके पास से 1796 ग्राम (1.796 किलो) सोना मिला जिसे सीज किया गया है. इस सोने की बाजार कीमत 95.15 लाख रुपये है. बड़ी बात सोने की तस्करी नहीं, बल्कि इसको छुपाने का तरीका है. यह यात्री सोने को एक इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर छिपाकर लाया था. यात्री से यह सोना कस्टम एक्ट, 1962 (Custom Act-1962) के तहत जब्त किया गया है.

कस्टम अधिकारियों ने एएनआई के हवाले से वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे मोटर से सोने को निकलने के लिए काफी मशक्कत करते हुए दिख रहे हैं. अधिकारियों ने एक इलेक्ट्रिक मोटर को खोल कर उसके कोयाइल में छिपे सोने के बेलनाकार (Cylinderical) सोने के टुकड़े निकलने के लिए काफी मेहनत कर रहे होते हैं. सोने को मोटर के अंदर एक बेलनाकार स्टील के पत्री में पिघला कर डाला गया था. कोई भी नार्मल इंसान एक बार के लिए भी सोच नहीं सकता होगा कि इस मोटर के अंदर सोना होगा, लेकिन यात्री के लिए दुःख की बात है कि ये लगभग 1800 ग्राम के सोने जिसकी कीमत लगभग 95 लाख है, वह अब उसका नहीं रहा. कस्टम विभाग ने सोने को कब्जे में लेकर एक फोटो शेयर की है जिसमे लिखा है ‘कस्टम एक्ट, 1962 के तहत 1796 ग्राम सोने जिसकी कीमत 95.15 लाख है कब्जे में ले लिया गया है.

