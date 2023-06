नई दिल्ली. गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में भयंकर तबाही मचाने के बाद अब साइक्लोन बिपरजॉय (Cyclone Biparjoy) से राजस्थान में भीषण बारिश (Heavy Rainfall) होने का खतरा मंडरा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department-IMD) के मुताबिक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 16 जून को रात में दक्षिण-पश्चिम राजस्थान से सटे दक्षिण-पूर्व पाकिस्तान और धोलावीरा से लगभग 100 किमी उत्तर-पूर्व में कच्छ के ऊपर एक गहरे डिप्रेशन में कमजोर हो गया. अगले 12 घंटों के दौरान इसके एक डिप्रेशन में और कमजोर होने की उम्मीद है. आईएमडी के मुताबिक आज पूर्वी राजस्थान में भीषण बारिश होने की उम्मीद है. इसके लिए पूर्वी राजस्थान में रेड अलर्ट (Red Alert) और पश्चिमी राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) जारी किया गया है. किसी भी हालात से निपटने के लिए राजस्थान में प्रशासन अलर्ट है.

साइक्लोन बिपरजॉय के कारण गुजरात के भुज और कच्छ में की पेड़ उखड़ गए. एनडीआरएफ की टीमों ने उन पेड़ों को हटाने का काम किया है. वहीं चक्रवात बिपरजॉय ने पिपावाव पोर्ट के टर्मिनल्स को भी नुकसान पहुंचाया है. पोर्ट ने अपने ग्राहकों को एक सूचना में इसकी जानकारी दी. गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने साइक्लोन बिपरजॉय से निपटने में आपदा बचाव और राहत एजेंसियों की सराहना की है. भूपेंद्र पटेल ने कहा कि ‘हम बिना किसी भारी नुकसान के एक बड़ी आपदा से लड़ने में सक्षम हुए हैं. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों ने चक्रवात से होने वाले किसी भी नुकसान को कम करने के लिए अथक प्रयास किया. यह पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में संभव हुआ. मैं इसके लिए उनका आभारी हूं.’

Cyclonic Storm Biparjoy weakened into a Deep Depression at 2330 hours IST of June 16 over Southeast Pakistan adjoining Southwest Rajasthan and Kutch about 100 km northeast of Dholavira. To weaken further into a Depression during the next 12 hours: IMD pic.twitter.com/QVdnzdGTaf

— ANI (@ANI) June 16, 2023