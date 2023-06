मुंबई. अरब सागर (Arabian Sea) में उठे चक्रवाती तूफान ‘बिपरजॉय’ (Cyclone Biparjoy) के आने वाले 2-3 द‍िनों में रौद्र रूप धारण करने की उम्‍मीद जताई जा रही है. करीब 10 दिनों तक अरब सागर के ऊपर एक चक्रवात के रूप में मौजूद रहने के बाद गत 6 जून को चक्रवाती तूफान में तब्दील ‘बिपरजॉय’ के अगले दो से तीन दिनों में गुजरात के कच्छ तट से टकराने की उम्मीद जताई जा रही है. इस चक्रवाती तूफान के चलते भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार को मुंबई में बारिश (Mumbai Rain) और आंधी की भविष्यवाणी की है. चक्रवात बिपरजॉय ‘अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान’ में बदल गया है.

संभावना जताई जा रही है क‍ि 15 जून को पश्चिमी तट पर पहुंचेगा. खराब मौसम के चलते रव‍िवार को मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai Airport) के मुख्‍य रनवे को अस्‍थायी तौर (Runway 09/27 temporary closure) पर बंद कर द‍िया गया था. ज‍िसके चलते कई उड़ानें अपने न‍िर्धार‍ित समय से देरी से उड़ीं. इस कारण यात्र‍ियों को रात्र‍ि के समय घंटों इंतजार करना पड़ा.

ह‍िंदुदुस्‍तान टाइम्‍स में प्रकाशित र‍िपोर्ट के मुताब‍िक रव‍िवार को अपने न‍िर्धार‍ित समय से उड़ानें नहीं भरने के चलते यात्र‍ियों की ओर से श‍िकायतें आनी शुरू हो गईं. इसके बाद एयर इंडिया (Air India) की ओर से बयान जारी क‍िया गया और कहा गया क‍ि खराब मौसम के कारण रनवे 09/27(Runway 09/27 Temporary Closure) बंद होने की वजह से मुंबई (Mumbai Airport) से चलने वाली उसकी कुछ उड़ानें विलंब से संचाल‍ित होंगी.

एयर इंडिया ने ट्वीट करते हुए कहा- ‘खराब मौसम की स्थिति और मुंबई हवाई अड्डे पर रनवे 09/27 के अस्थायी बंद होने के साथ अन्य कारकों की वजह से स्‍थ‍ित‍ि नियंत्रण से परे हो गई है और कुछ उड़ानें देरी से संचाल‍ित होंगी और कुछ रद्द हो गई हैं. इससे यात्र‍ियों को हुई असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि हम व्यवधानों को कम से कम करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं.’

इंडिगो एयरलाइंस (IndiGo Airlines) ने ट्विटर पर एक यात्री को रिप्ले करते हुए कहा, “…उड़ान में देरी जैसी पीड़ा हमारे लिए भी उतनी ही तकलीफदेह है; यह बेहद बेकाबू परिस्थितियों में ही होती है जब हम शेड्यूल में इस तरह के बदलाव करने के लिए मजबूर होते हैं.

@JM_Scindia sir we are waiting more than 5 hours at Mumbai airport flight time was 11 pm but now due to unavailability of captain/pilot they are saying 4.40 am Si this relavant they are not providing acomadation too. @DGCAIndia @IndiGo6E pic.twitter.com/KqlwVHQ78N

अकासा एयर (Akasa Air) ने एक यात्री को हुई असुविधा पर खेद जताते हुए कहा कि मुंबई हवाईअड्डे पर हवाई यातायात की भीड़ के कारण उड़ान क्यूपी 1367 मुंबई-बेंगलुरु में देरी हुई.

ट्वीटर पर एक यूजर ने ल‍िखा- ‘मुंबई एयरपोर्ट पर अकासा एयर में पूरी अराजकता. बेंगलुरु के ल‍िए उड़ानों में दो बार देरी हुई और 5 बार गेट बदला गया. सामान के साथ लोगों को हवाई अड्डे के चारों तरफ दौड़ाकर जोकर द‍िखाने का काम क‍िया गया. हास्यास्पद से परे! कितनी शर्म की बात है! 8.15 नया टेक ऑफ टाइम और बोर्डिंग अभी शुरू होनी बाकी है! लोग अब गुस्से में हैं.’

ट्वीटर पर एक अन्य यूजर ने वीडियो साझा किया. इसमें एक महिला को मुंबई हवाई अड्डे पर इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर बहस करते हुए देखा जा सकता है.

Utter chaos @AkasaAir at Mumbai Airport. Flight to Bangalore is twice delayed and gate changed FIVE times. Making people look jokers and run around the airport with luggage! Beyond ridiculous! Such shame! 8.15 new take off time and boarding yet to begin! Ppl furious now! pic.twitter.com/C4KolqJPRo

— Boris D’Souza (@boris_dsouza) June 11, 2023