नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने इस बात की विस्तार से जानकारी दी है कि अत्यंत गंभीर श्रेणी के साइक्लोन बिपरजॉय (Cyclone Biparjoy) से पैदा हुए खतरे से निपटने के लिए अब तक क्या-क्या उपाय किए गए और कौन से एहतियात के कदम उठाए गए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) ने कहा कि चक्रवात बिपरजॉय का असर कम से कम हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वायु सेना, नौसेना, तटरक्षक बल, आपदा प्रबंधन दल समन्वय से काम कर रहे हैं. इसका उद्देश्य इंसानों और पशुओं की मौतों की संख्या को कम से कम करना भी है.

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि हमने इसके लिए हर जरूरी उपाय किए हैं. हमने तट के 10 किमी. के दायरे में रहने वाले लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है. समुद्र तट से 5 किमी. के दायरे में बसे सभी लोगों को वहां से हटा लिया गया है और उनको सुरक्षित जगहों पर रखा गया है. कच्छ में अब तक 8000 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. 1.5-2 लाख छोटे-बड़े जानवरों को ऊंचे स्थानों पर ले जाया गया है.

