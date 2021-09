चक्रवात 'गुलाब' का असर: ये आंध्र प्रदेश की कोई नदी नहीं, बल्कि विशाखापत्तनम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है; देखें VIDEO

हैदराबाद. आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात ‘गुलाब’ की वजह से सोमवार को भारी बारिश के बाद विशाखापत्तनम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भीषण जलभराव हो गया है. चक्रवात ‘गुलाब’ के कारण आंध्र प्रदेश में रविवार से ही लगातार बारिश हो रही है. गुलाब तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश के तीन तटीय जिलों विशाखापत्तनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम में मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी है.

बारिश के बाद विशाखापत्तनम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का हाल ऐसा है जैसे लग रहा है कि कोई नदी हो. एयरपोर्ट परिसर के साथ ही कैंपस की सड़क भी जलमग्न हो चुकी है. समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा जारी वीडियो में लोगों को पानी में डूबी सड़क पर चलते हुए देखा जा सकता है.

ममता बनर्जी का ऐलान- BJP एक ‘जुमला पार्टी’ है, पूरे भारत में इसे हराएंगे

दूसरी ओर, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीम पहले ही तीनों तटीय जिलों में बचाव एवं राहत कार्य के लिए तैनात है.

#WATCH | Visakhapatnam International Airport witnesses severe waterlogging following heavy rainfall due to cyclone ‘Gulab’ in coastal areas of Andhra Pradesh pic.twitter.com/iHAjqKZ57J

— ANI (@ANI) September 27, 2021