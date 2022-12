VIDEO: पेड़ उखड़कर पेट्रोल पंप पर गिरे, पार्क कारों पर गिरी दीवार...चक्रवात मैंडूस ने तमिलनाडु में खूब मचाई तबाही

चेन्नई: चक्रवाती तूफान मैंडूस ने शुक्रवार देर रात और आज सुबह महाबलीपुरम के पास तमिलनाडु के तट को पार कर लिया. इसके प्रभाव के कारण तमिलनाडु के त​टीय इलाकों में खूब बारिश हुई, तेज हवाएं चलीं, जिससे सड़कों पर पानी भर गया और पेड़ उखड़ गए. इमारतों और बिजली आपूर्ति लाइनों को नुकसान पहुंचा. राज्य की राजधानी चेन्नई और चेंगलपट्टू जिले के आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई. क्षेत्रीय मौसम कार्यालय ने कहा कि लैंडफॉल के बाद से मैंडूस कमजोर हो गया है, लेकिन कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है. मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवात मैंडूस पिछले 6 घंटों के दौरान 15 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है और उत्तर तमिलनाडु में एक निम्न दबाव क्षेत्र में तब्दील होकर कमजोर पड़ गया है.

#WATCH | Roads waterlogged in MMDA Colony of Arumbakkam in Tamil Nadu due to heavy rain

#CycloneMandous pic.twitter.com/nW5OuJiFBU — ANI (@ANI) December 10, 2022

#WATCH | Heavy rains with strong winds in Pattinapakkam area of Chennai as landfall process of cyclone #Mandous begins. pic.twitter.com/tVFN7nbPYH — ANI (@ANI) December 9, 2022



समाचार एजेंसी पीटीआई ने कहा कि ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन सहित नागरिक एजेंसियां ​​गिरे हुए पेड़ों को हटाने और शहर के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं. शुरुआती अनुमान के मुताबिक 100 पेड़ गिरे हैं और पांच इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है. राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन ने कहा कि अभी तक किसी के हताहत होने सूचना नहीं है, और 9,000 से अधिक लोगों को निचले इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. समाचार एजेंसी एएनआई ने मैंडूस चक्रवात के प्रभाव के कई वीडियो और तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें चेन्नई के एक पेट्रोल स्टेशन पर गिरे पेड़ के डरावने फुटेज भी शामिल हैं.

#WATCH | A large tree got uprooted in Egmore area of Chennai due to strong winds caused by #CycloneMandous, causing extensive damage to the adjacent fuel station. #TamilNadu pic.twitter.com/TSAFYJfAZD — ANI (@ANI) December 10, 2022



एक अन्य वीडियो में पट्टिनपक्कम क्षेत्र में तेज हवाओं का प्रभाव दिख रहा है. तीसरे वीडियो में अरुम्बक्कम क्षेत्र में पानी में डूबी सड़कें दिख रही हैं. चेन्नई पुलिस ने आज सुबह वाहनों की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण ईस्ट कोस्ट रोड को फिर से खोल दिया; मैंडूस के लैंडफॉल के दौरान कल रात राजमार्ग को बंद कर दिया गया था. शहर में बंद सड़कें, जैसे कामराजार सलाई…जो मरीना बीच के साथ चलती है और चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की ओर जाती है, को भी फिर से खोल दिया गया. शहर के पॉश नुंगमबक्कम आवासीय क्षेत्र से उखड़े हुए पेड़ों और बाढ़ वाली सड़कों की तस्वीरें भी थीं.

#CycloneMandous aftermath | A wall collapsed in T Nagar area of Chennai and caused serious damage to three cars that were parked near it. Nobody was present in the cars at the time of the incident.#TamilNadu pic.twitter.com/oxoeAhcHlJ — ANI (@ANI) December 10, 2022

Greater Chennai Corporation (GCC) requests all to avoid going out until cyclonic storm ‘Mandous’ weakens. Almost 65 trees have fallen down in 3 hrs & GCC is taking measures to remove them. Motor pumps are being used to remove water stagnation in low lying saucer shaped areas: GCC pic.twitter.com/va9udmqVDK — ANI (@ANI) December 9, 2022



तस्वीरों के एक अन्य सेट में शहर के व्यस्त टी नगर शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में एक ढही हुई दीवार दिखाई दी, जो पास में खड़ी 3 कारों पर गिरी थी. एएनआई ने बताया कि सौभाग्य से कारों में कोई भी मौजूद नहीं था. सड़कों के अलावा, चेन्नई हवाईअड्डा भी शुक्रवार सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था; 30 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गईं और हवाई अड्डे के रनवे को आज सुबह एक बार फिर बंद कर दिया गया, जिससे 31 उड़ानें प्रभावित हुईं. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं और अधिकारी ‘स्थिति की नियमित निगरानी’ कर रहे हैं. मैंडूस के लैंडफॉल के बाद शनिवार तड़के आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटीय और रायलसीमा जिलों के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई.

