Cyclone Mandous LIVE: आंधी-तूफान, तेज बारिश और...चक्रवात 'मैंडूस' ने दिखाया रौद्र रूप, जानें IMD का लेटेस्ट अलर्ट

चेन्नई: चक्रवाती तूफान ‘मैंडूस’ के लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी है और इसका तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के कई इलाकों में असर देखने को मिल रहा है. तमिलनाडु के कई जिलों में आंधी-तूफान और तेज बारिश हो रही है. चक्रवाती तूफान ‘मैंडूस’ ने शुक्रवार देर रात मामल्लपुरम के निकट दस्तक दी, जिससे तटीय तमिलनाडु में मध्यम से भारी बारिश हुई. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख एस. बालाचंद्रन के मुताबिक, चक्रवात मैंडूस तट को पार कर गया है और गहरे अवसाद में है और इसकी ताकत कमजोर हो रही है. यह उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है, इसलिए उत्तर-पश्चिम क्षेत्रों में 55-65 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं चलेंगी, जो शाम तक 30-40 किमी प्रति घंटे तक कम हो जाएंगी.

Cyclone Mandous Heavy Rain in Tamilnadu LIVE UPDATES:

-चेन्नई के पट्टीनापक्कम में काफी तेज बारिश हुई और इस दौरान आंधी-तूफान भी देखा गया.

-ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (जीसीसी) ने सभी लोगों से चक्रवाती तूफान ‘मैंडूस’ के कमजोर पड़ने तक बाहर जाने से बचने का अनुरोध किया है. महज 3 घंटे में लगभग 65 पेड़ गिर गए और नीचले इलाकों में पानी भर आया है.

Greater Chennai Corporation (GCC) requests all to avoid going out until cyclonic storm ‘Mandous’ weakens. Almost 65 trees have fallen down in 3 hrs & GCC is taking measures to remove them. Motor pumps are being used to remove water stagnation in low lying saucer shaped areas: GCC pic.twitter.com/va9udmqVDK

— ANI (@ANI) December 9, 2022