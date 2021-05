Cyclone Yaas: समीक्षा बैठक के बाद ओडिशा के CM की इस बात ने बटोरी सुर्खियां, जीता लोगों का दिल

नई दिल्ली. कोरोना महामारी के बीच चक्रवाती तूफान यास ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कई जगहों पर तबाही मचाई है. यास से हुए नुकसान की सीमाक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को भुवनेश्वर पहुंचे. राज्यपाल गणेशी लाल, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप सारंगी ने बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया. पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक ऐसा ट्वीट किया, जो सुर्खियां बन गया है.



सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें बेस्ट मुख्यमंत्री तक कह दिया है. दरअसल, बैठक के बाद नवीन पटनायक (Odisha CM Naveen Patnaik)ने एक ट्वीट किया, 'इस समय देश में कोविड-19 महामारी चरम पर है, ऐसे में हमने केंद्र सरकार पर बोझ डालने के लिए तत्‍काल किसी वित्‍तीय सहायता की मांग नहीं की है. हम अपने संसाधनों के लिए जरिये इस संकट को मैनेज करना चाहते हैं.'



As the country is at the peak of #COVID19 pandemic, we have not sought any immediate financial assistance to burden the Central Govt and would like to manage it through our own resources to tide over the crisis. #OdishaFightsYaas pic.twitter.com/1ScXEBp6LF