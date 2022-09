Cyrus Mistry Death: "हमारी नजरों से ओझल हो गए पर हमारे दिल से कभी नहीं,'' सांसद सुप्रिया सुले ने सायरस मिस्त्री को याद कर लिखा भावुक पोस्ट

नई दिल्ली: टाटा संस के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री का रविवार को एक कार दुर्घटना में निधन हो गया था. आज उनका मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया. मिस्त्री भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक परिवारों में से एक शापूरजी पलोनजी ग्रुप के वंशज थे. 54 वर्षीय मिस्त्री की मृत्यु ने भारत के कॉर्पोरेट जगत को झकझोर कर रख दिया है.

महाराष्ट्र की सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने आज बिजनेस टाइकून के साथ दिल को छू लेने वाली तस्वीरें साझा कीं. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, ”आपको बहुत प्यार… पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है. हम आपको हमेशा याद करेंगे. RIP साइरस.”

उन्होंने सायरस के साथ अपनी तीन दशक की दोस्ती को याद करते हुए उन्होंने बताया कि सायरस हमेशा खबरों से दूर रहते थे, उन्हें महाराष्ट्रियन खाना बहुत पसंद थे. मिस सुले ने आगे ये भी बताया कि मैं सायरस को अपना ‘ट्विन’ मानती थी. वे 12 सितंबर को अपने परिवार के साथ सायरस और उनकी पत्नी से मिलने लंदन जाने वाली थीं.

सोमवार को भी सुले ने ट्ववीट किया था. उन्होंने लिखा था, ”आप नजरों से दूर तो चले गए… पर हमारे दिल से कभी नहीं.”

Gone from our sight, but never from our hearts.

Rest in Peace Cyrus 😢😥 pic.twitter.com/4f2FF40BTu

