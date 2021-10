डाबर ने हटाया समलैंगिक जोड़े का करवाचौथ विज्ञापन, MP सरकार और लोगों ने जताई थी आपत्ति

नई‍ दिल्‍ली. डाबर कंपनी (Dabur) ने हाल ही में फेम ब्लीच का एक विज्ञापन (Karva Chauth Advertisement) जारी किया था. सोशल मीडिया पर इस विज्ञापन की काफी आलोचना हुई. साथ ही मध्‍य प्रदेश सरकार (MP Government) की ओर से भी इसकी शिकायत की गई थी. इसके बाद कंपनी ने अपना यह विज्ञापन हटा लिया है.

डाबर के इस विज्ञापन में एक समलैंगिक महिला जोड़े को अपना पहला ‘करवा चौथ’ मनाने के लिए तैयार होते दिखाया गया था. इस विज्ञापन के जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसकी काफी आलोचना की थी. इस विज्ञापन पर लोगों ने हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था. इस विज्ञापन को हटाने का असल कारण इसकी आलोचना थी. इस विज्ञापन में करवाचौथ मना रही दो महिलाओं को दिखाया गया था.

डाबर कंपनी के विज्ञापन हटाने के पीछे एक कारण मध्‍य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री नरोत्‍तम मिश्रा की ओर से सोमवार को पुलिस को दिए गए निर्देश को भी माना जा रहा है. नरोत्‍तम मिश्रा ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वो डाबर इंडिया तक यह संदेश पहुंचाएं कि वो इस विज्ञापन को हटा लें. उन्‍होंने यह भी कहा था कि अगर इस विज्ञापन को वापस नहीं लिया जाता है तो कानूनी कदम भी उठाए जाएं.

नरोत्‍तम मिश्रा ने कहा था, ‘मैं इसे गंभीर मसला मानता हूं. ऐसा इसलिए भी अधिक है क्‍योंकि इस तरह के विज्ञापन अधिकांश हिंदू त्‍योहारों पर ही आधारित होते हैं. विज्ञापन में दिखाया गया है कि दो समलैंगिक महिला एक दूसरे को छलनी से देखकर करवाचौथ मना रही हैं. अब भविष्‍य में वह दिखाएंगे कि दो पुरुष शादी के फेरे ले रहे हैं.’

I am a Hindu and straight. I unconditionally apologize for the hate coming your way. I think your ad was inclusive, respectful and sensitive. It was also very well done. I send my prayers for a future where you will stand up for having done the right thing.

— Subhorup Dasgupta (@subho65) October 25, 2021