'Dancing' Politicians: सीएम भूपेश बघेल और शिवराज सिंह चौहान के बाद अब सिद्धारमैया नाचे, देखें VIDEO

नई दिल्‍ली. कांग्रेस ( Congress) के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक (Karnataka) के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) ने गुरुवार को अपने गांव सिद्धरामनहुंडी में पारंपरिक नृत्य वीरन्ना कुनिथा किया. यह स्थानीय नृत्य गांव में देवता के उत्सव के हिस्से के रूप में किया जाता है. दिलचस्प बात यह है कि सिद्धारमैया (73) का नाम परिवार के देवता सिद्धारामेश्वर के नाम पर रखा गया था. उनका पारंपरिक डांस, उनकी खुशी को प्रदर्शित करता है और पूर्व सीएम पूरे उत्‍साह के साथ अपने साथी डांसर्स के साथ पूरी लय-ताल के साथ थिरकते नजर आए. सिद्धारमैया कर्नाटक में विपक्ष के नेता हैं.

सिद्धारमैया ने बताया कि वे अच्‍छे से डांस कर लेते हैं क्‍योंकि उन्‍होंने इसे बहुत मेहनत से सीखा है. उन्‍होंने कहा कि पहले वे एक फोक डांस ट्रुप का हिस्‍सा थे. उन्‍होंने अपने युवा दिनों को याद करते हुए कहा कि ‘कई लोगों से बिलकुल विपरीत, मैंने स्‍लेट पर लिखना नहीं सीखा, बल्कि रेत पर, अपने डांस टीचर से डांस सीखा है.’ जब उनके बचपन के बारे में पूछा गया तो उन्‍होंने कहा कि मेरे माता-पिता दोनों कभी स्कूल नहीं गए थे और मेरे पिता ने मुझे गांव सिद्धारमण हुंडी में एक फोक डांस ट्रुप ‘वीरा मक्कला कुनिथा’ में शामिल करा दिया था. सिद्धारमैया ने कहा कि यहीं मुझे डांस के साथ साथ अक्षर ज्ञान मिला. मेरे टीचर ने मुझे खाली समय के दौरान, कन्नड़ पढ़ना और लिखना सिखाया. उन्होंने मुझे रेत में लिखना सिखाया. उन्होंने मुझे दो साल में वर्णमाला, व्याकरण और बहुत कुछ सिखाया. यह कुछ ऐसा है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा.

Former Karnataka Chief Minister @Siddaramaiah dances with childhood friends at native village Siddaramayyana hundi in Mysuru. The 75-year-old nailed the traditional dance during the Siddarameshwara temple festival on Thursday night.#Siddaramaiah #Karnataka

📽️ brijeshkalappa pic.twitter.com/VbjTBdBh1U

— News18.com (@news18dotcom) March 25, 2022