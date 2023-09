कारगिल. 1971 की जंग के हीरो रहे ब्रिगेडियर शशिकांत वासवदा (रिटायर्ड) की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उनकी बेटी ने 12 हजार किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की. वह अमेरिका के टेक्सास शहर से भारत पहुंची. बेटी ने यहां पहुंचकर अपने पिता की अस्थियों को कारगिल की शिंगो नदी में विसर्जित कर उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार ही भावनात्मक विदाई दी. इस दौरान वह भावुक हो गईं. उन्होंने कहा, ‘सैनिक कभी मरते नहीं हैं..’

ब्रिगेडियर शशिकांत वासवदा ने अपनी बेटी से इच्छा जताई थी कि भले ही उनका अंतिम संस्कार विदेश में हो, लेकिन अस्थियां उस मिट्टी में मिलनी चाहिए, जहां उन्होंने शौर्य गाथा लिखी थी. बेटी ने जब अस्थियों का पैकेट निकाला, तो वह रो पड़ीं. इस मार्मिक क्षण का वीडियो सामने आया है. 1971 के ऑपरेशन के दौरान 9 जेएके एलआई के सेकंड इन कमांड (बाद में कमांडिंग ऑफिसर) स्वर्गीय ब्रिगेडियर शशिकांत वसावडा (सेवानिवृत्त) की बेटी ने अमेरिका से आकर कारगिल की शिंगो नदी में उनकी अस्थियों को विसर्जित उन्हें भावभीनी विदाई देकर इच्छा पूरी की है.

Soldiers never die, they fade away to Glory’ Daughter of Late Brig Shashikant Vasavada (Retd), Second in Command (later Commanding Officer) of 9 JAK LI during the 1971 operations came from the USA to Kargil in accordance with the last wish of her father which was to immerse his… pic.twitter.com/grMmc5qVWY

