‘द कश्मीर फाइल्स’ विवाद पर बोले इजराइली दूत, कहा- इससे दोनों देशों के संबंध और भी मजबूत होंगे

मुंबई: भारत में इजराइल के महावाणिज्य दूत कोबी शोशनी ने ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर फिल्मकार नादव लापिड की टिप्पणियों से खुद की और देश की दूरी बनाते हुए मंगलवार को कहा कि इस फिल्म पर वाद-विवाद से भारत और इजराइल के बीच संबंध मजबूत होंगे. शोशनी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में अभिनेता अनुपम खेर के साथ मंच साझा करते हुए कहा कि ‘द कश्मीर फाइल्स’ दुष्प्रचार नहीं है बल्कि एक ‘मजबूत फिल्म’ है जो कश्मीरी लोगों की पीड़ा को दिखाती है. खेर ने सहमति जताते हुए कहा कि फिल्म के संबंध में लापिड की टिप्पणी से पैदा हुए विवाद ने भारत और इजराइल को करीब ला दिया है.

उन्होंने कहा, ‘जब कोई कुछ चीजों का विरोध करता है, तो आपको पता चलता है कि दोनों देश कितने साथ-साथ हैं. महावाणिज्य दूत का यहां आना साबित करता है कि यह एक रिश्ता है. और यह दर्द का रिश्ता है क्योंकि दोनों देशों ने पलायन और नरसंहार का सामना किया है, जो सच्चाई है.’ शोशनी के अनुसार, कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ कश्मीर में जो हुआ, खेर उसका प्रतिनिधित्व करते हैं.

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘सुबह सबसे पहले मैंने अपने मित्र अनुपम खेर से माफी मांगने के लिए उन्हें फोन किया. ऐसे भाषण के लिए माफी मांगी जो किसी की निजी राय है. लापिड की टिप्पणियों का इजराइल सरकार से आधिकारिक और अनाधिकारिक रूप से कोई लेना-देना नहीं है.’ यह पूछे जाने पर कि क्या इस विवाद से भारत-इजराइल संबंध प्रभावित होंगे, राजनयिक ने कहा कि इससे संबंध और मजबूत होंगे.

Thank you dearest @KobbiShoshani, Counsel General of #Israel in Mumbai for visiting my school @actorprepares. Our friendship is too strong to get affected by an individual’s vulgar remark at @iffi. But I really appreciate your gesture, generosity and kindness. 🙏🇮🇳🇮🇱 pic.twitter.com/UI7ecm59FN

— Anupam Kher (@AnupamPKher) November 29, 2022