रक्षा मंत्रालय के कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे राजनाथ सिंह, कामकाज का लिया जायजा, दिए कई निर्देश

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) ने सोमवार को रायसीना हिल्स इलाके में साउथ ब्लॉक (South Block) स्थित अपने मंत्रालय के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया और कामकाज के माहौल का जायजा लिया. अधिकारियों ने बताया कि राजनाथ सिंह कार्यालय के विभिन्न खंडों में गए और वहां स्वच्छता, कामकाज के माहौल का जायजा लिया तथा कर्मचारियों के साथ बातचीत की.

उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री को जहां कहीं सुधार की जरूरत महसूस हुई, उसके लिए उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए. अधिकारियों ने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान मंत्री के साथ रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव राजकुमार व मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी थे. रक्षा मंत्री ने कामकाज के साथ साथ कार्यालय में साफ सफाई का भी जायजा लिया. रक्षा मंत्री ने कार्यालय में अधूरे पड़े कामों पर भी कर्मचारियों से सवाल किए और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए.

Defence Min Rajnath Singh today took a surprise inspection of offices of Ministry of Defence in South Block. He went around various sections & inspected cleanliness, work atmosphere & interacted with employees: Defence Ministry officials

(Video Source:Defence Ministry officials) pic.twitter.com/jRdPFaHIDF

— ANI (@ANI) October 25, 2021