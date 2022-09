रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री 7-10 सितंबर तक जापान दौरे पर, 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक में करेंगे शिरकत

नई दिल्लीः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को मंगोलिया और जापान की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए. इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ भारत के रक्षा और सुरक्षा संबंधों का विस्तार करना है. वह 6 और 7 सितंबर को मंगोलिया में रहेंगे, फिर यहां से जापान पहुंचेंगे. जापान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने समकक्षों के साथ 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक करेंगे, जो 8 और 9 सितंबर को प्रस्तावित है.

माना जा रहा है कि ‘टू प्लस टू’ प्रारूप में भारत और जापान के बीच 8 सितंबर को वार्ता होगी. यह संवाद जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के वार्षिक भारत-जापान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आने के पांच महीने बाद हो रहा है. नई दिल्ली में हुए इस सम्मेलन में किशिदा ने अगले 5 साल के दौरान भारत में 5 खरब येन (करीब 3.20 लाख करोड़ रुपये) का निवेश करने का लक्ष्य घोषित किया था.

Defence Minister Rajnath Singh and External Affairs Minister Dr S Jaishankar will pay an official visit to Japan for the second India-Japan 2+2 Ministerial Meeting from 7-10 September 2022.

(File photos) pic.twitter.com/BvrEMP0v92

— ANI (@ANI) September 6, 2022