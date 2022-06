अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान, सेना में 4 साल की नौकरी, 6.9 लाख तक का सालाना पैकेज

लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी, अतिरिक्त सचिव, सैन्य मामलों के विभाग ने कहा, अग्निपथ मॉडल अखिल भारतीय योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया पर बेस्ड है. हम 17.5 से 21 वर्ष की आयु के बीच सशस्त्र बलों की सेवा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ देख रहे हैं. एक बार चुने जाने के बाद, अग्निवीर हमारे साथ 4 साल तक काम करेंगे. 4 वर्ष पूरे होने पर, अग्निवीरों को नियमित होने के लिए स्वेच्छा से आवेदन करने का अवसर मिलेगा. योग्यता, संगठन की आवश्यकता के आधार पर, उस बैच से 25% तक का चयन रेगुलर कैडर के लिए किया जाएगा.

Model is based on all-India merit-based selection process. We are looking at the best to serve the armed forces between the ages of 17.5 to 21 years. Once selected, agniveers will serve for 4 years with us: Lt Gen Anil Puri, Additional Secretary, Dept of Military Affairs pic.twitter.com/dLVjPucZSa

— ANI (@ANI) June 14, 2022