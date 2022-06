रक्षामंत्री राजनाथ सिंह कर रहे 'अग्निपथ योजना' की समीक्षा, एयरफोर्स और नेवी चीफ भी मौजूद

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अकबर रोड स्थित आवास पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार सहित तीनों सेनाओं के अन्य वरिष्ठ कमांडर्स और डिपार्टमेंट आफ मिलिट्री अफेयर्स के अधिकारियों के साथ ‘अग्निपथ योजना’ की समीक्षा कर रहे हैं. इस रिव्यू मीटिंग में थलसेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे नहीं शामिल हैं, क्योंकि वह वायुसेना की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद के डूंडीगल में हैं. बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मौजूद हैं.

आपको बता दें कि सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की नई योजना ‘अग्निपथ’ को लेकर देश के कई राज्यों में तीन दिनों तक हिंसक प्रदर्शन हुआ. बिहार में सबसे ज्यादा आगजनी और तोड़फोड़ हुई. यह योजना 14 जून को घोषित की गई थी, उसके अगले दिन से ही अलग-अलग राज्यों में युवाओं ने ​विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए. ‘अग्निपथ योजना’ को लेकर विरोध की लपटें धीरे-धीरे पूरे देश में फैलता देख, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने ‘अग्निपथ स्कीम’ को लेकर शनिवार को समीक्षा बैठक करने का आश्वासन दिया था.

