रक्षामंत्री राजनाथ सिंह बोले- 2DG दवा असरदार, वैज्ञानिकों ने किया शानदार काम

नई दिल्‍ली. “डॉक्‍टरों ने मुझे बताया कि 2DG एक असरदार दवा है, यह ऑक्सीजन लेवल (कोविड मरीजों में) को बढ़ाती है. कोई दूसरा देश ऐसा नहीं कर सका, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने इसे संभव बनाया. हमारे सशस्त्र बलों और वैज्ञानिकों ने जब भी जरूरत पड़ी देश को कभी निराश नहीं किया.” ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्‍ली में डीआरडीओ भवन में आयोजित कार्यक्रम में कही.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, “जब टोक्‍यो ओलंपिक चल रहे थे उस वक्‍त हम सोचते थे कि क्‍या हमें भी गोल्‍ड मेडल मिलेगा लेकिन सूबेदार नीरज चोपड़ा ने वो करिश्‍मा कर दिखाया और भारत के लिए स्‍वर्ण पदक जीत लिया.” रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, “आजादी के 100 साल पूरे होने पर हम किस तरह का भारत बनाएंगे. हम एक भारत, श्रेष्‍ठ भारत के सपने को पूरा करना चाहते हैं.”

Doctors told me that 2DG is an effective medicine, it increases oxygen level (in COVID patients). No other country could do it, but the scientists of India made it possible. Our armed forces and scientists never disappointed the nation, whenever they were needed: Defence Minister pic.twitter.com/OcjiSgOZaO

— ANI (@ANI) August 13, 2021