Make in india: मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने राजनाथ सिंह ने उठाया कड़ा कदम, ट्वीट कर बताया अपना प्लान

नई दिल्ली. रक्षा मंत्रालय (defence ministry) ने बुधवार को रक्षा विनिर्माण में मेक इन इंडिया (make in india) को बढ़ावा देने 351 प्रणालियों और घटकों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की. सालाना 3,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचत सुनिश्चित करने के लिए दिसंबर 2022 से शुरू होने वाली समय सीमा के तहत यह निर्णय लिया गया है. पिछले 16 महीनों में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई यह तीसरी ऐसी सूची है जिसके तहत भारत को भारत को सैन्य हथियार के विकास और निर्माण का केंद्र बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

A positive indigenisation list of sub-systems & components has been notified by the Department of Defence Production as part of the MoD’s efforts to achieve self-reliance in defence manufacturing and minimise imports by DPSU. https://t.co/gJXkWgp6r5

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) December 29, 2021