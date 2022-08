VIDEO: घायल ITBP जवानों से AIIMS मिलने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, डॉक्टरों ने दी स्वास्थ्य की जानकारी

नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दिल्ली में एम्स ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया और जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पूरी करके वापस आने के दौरान सड़क दुर्घटना में घायल हुए आईटीबीपी के तीन कर्मियों के चल रहे इलाज का जायजा लिया. गंभीर रूप से घायल भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) बल के जवाना कांस्टेबल बलवंत सिंह, त्सेवांग दोरजे और बबलू कुमार को शुक्रवार को श्रीनगर से विशेष एयर एम्बुलेंस से राजधानी लाया गया था और एम्स में भर्ती कराया गया था.

इस दौरान डॉक्टरों ने गृह मंत्री को जवानों के स्वास्थ्य की स्थिति और भविष्य में अपनाई जाने वाली चिकित्सा प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी. आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उन्हें घायलों की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी दी. आईटीबीपी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah meets the ITBP personnel who were injured in bus accident on 16th August in Pahalgam, J&K, at AIIMS Trauma Center in Delhi pic.twitter.com/ebNojvgUIT

