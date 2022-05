IGI एयरपोर्ट पर 126 ट्रॉली बैग से बरामद हुई 434 करोड़ रुपये की हेरोइन, एयर कार्गो से लाई गई थी ड्रग्स की खेप

नई दिल्ली: राजस्व खुफिया अधिकारियों (Directorate of Revenue Intelligence) ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो (मालवाहक) परिसर से 62 किलोग्राम हेरोइन (Heroin) जब्त की है. वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी. बरामद की गई हेरोइन की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 434 करोड़ रुपये बताई जा रही है. यह भारत में हेरोइन की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है.

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने ‘ब्लैक एंड व्हाइट’ कोड नाम के अभियान में एक कार्गो खेप से 55 किलोग्राम हेरोइन जब्त की जिसे ‘ट्रॉली बैग’ घोषित किया गया था. यह कार्गो एंटेबे युगांडा से रवाना किया गया था और दुबई होते हुए नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स पहुंचा था.

बैग से मिली कुल 62 किलोग्राम हेरोइन

इसके बाद पंजाब और हरियाणा में त्वरित अनुवर्ती कार्रवाई के कारण सात किलोग्राम हेरोइन और 50 लाख रुपये की नकद राशि भी पकड़ने में सफलता मिली है. जब्त की गई इस 62 किलो हेरोइन की कीमत 434 करोड़ रुपये आंकी गई है.

DRI seizes 62 kg Heroin with estimated worth of Rs. 434 crore at Air Cargo Complex, IGI Airport, New Delhi.

Read more 👉 https://t.co/aLM7NIIabd pic.twitter.com/lE36IaK1CV

— CBIC (@cbic_india) May 11, 2022