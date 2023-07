दिल्ली के स्पेशल सीपी, ट्रैफिक, सुरेंद्र सिंह यादव ने शहर में बाढ़ की स्थिति पर बात की और स्थिति से निपटने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी. उन्होंने कहा, “दिल्ली के सभी इलाकों में 4,500 पुलिस की तैनाती की गई है. कावड़ियों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है. कश्मीरी गेट जैसे इलाकों में जलस्तर में कमी देखी गई है. लेकिन वजीराबाद की ओर रिंग रोड इलाके में अभी भी पानी भरा हुआ है. हम कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक भैरों मार्ग खोल दिया जाएगा. एनएच 44 पर ट्रैफिक देखा जा सकता है.”

