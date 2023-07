नई दिल्‍ली. दिल्ली के द्वारका इलाके से बेहद दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां घरेलू काम करने वाली 10 साल की बच्ची को बुरी तरह प्रताड़ित करने एक मामला सामने आया है. ऐसे आरोप हैं कि बच्‍ची को महिला पायलट और उसके पति ने बुरी तरह पीटा था. बच्‍ची की हालत देखकर गुस्‍से में आए अन्‍य लोगों ने आरोपी महिला की पिटाई कर दी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्‍ची पर चोरी का आरोप लगाते हुए उसे टॉर्चर किया गया था. मारपीट के अलावा उसके शरीर को कई जगह जला दिया गया था.

पुलिस ने बताया कि मारपीट और जलाए जाने के बाद बच्‍ची किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो गई और उसने घर जाकर पूरी बात बताई. इस पर परिजनों का गुस्‍सा भड़क गया और उन्‍होंने आरोपी पायलट महिला को पीट दिया था. पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी महिला एक प्राइवेट एयरलाइन में पायलट है. जबकि उसका पति एयरलाइन का ग्राउंड स्टाफ है. मामले में पुलिस को भी जानकारी दी गयी, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है.

बाल श्रम कानून समेत कई धाराओं में केस दर्ज

पुलिस अधिकारी के मुताबिक दोनों आरोपी महिला और उसके पति को हिरासत में लिया गया है. उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है. घटना द्वारका के सेक्टर 9 की बताई जा रही है. यहां बच्ची 2 महीने से इनके यहां काम कर रही थी. आईपीसी की धारा 323, 324, 342 और बाल श्रम अधिनियम, 75 जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

#WATCH | Dwarka DCP M Harsha Vardhan says, “We reached the spot and found that a 10-year-old girl has been kept as domestic help by a couple. Her medical examination was conducted in which some injuries and burn marks have come to the fore. A case has been registered. Both… pic.twitter.com/UQL1URv1Pg

