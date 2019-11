दिल्ली सरकार का फैसला- इलेक्ट्रिक वाहनों को Odd-Even स्कीम से छूट

Curbing air pollution due to vehicular emission, is at the core of #Emobility prog of Govt of India. It is unfortunate that the Government of Delhi is not exempting EVs from its odd-even scheme @PMOIndia @ArvindKejriwal @msisodia @nitin_gadkari @RajKSinghIndia #DelhiPollution

— EESL India (@EESL_India) November 3, 2019

The odd-even scheme by Govt of Delhi is an important step towards reducing #DelhiPollution. It would have been the right moment for the Delhi Govt to highlight the importance of #ElectricVehicles by exempting it from the odd-even scheme @ArvindKejriwal @msisodia @RajKSinghIndia

— EESL India (@EESL_India) November 3, 2019



This inclusion of #ElectricVehicles, along with IC engine cars, in #Delhi’s odd-even scheme sends a wrong message to the people in the city & across India, especially at a time when Centre and States are all united and transitioning to EVs to combat air pollution @RajKSinghIndia

— EESL India (@EESL_India) November 3, 2019

दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने चार नवंबर से शुरू हो रही सम विषम योजना (Odd Even Scheme) से इलैक्ट्रिक वाहनों को छूट देने का रविवार को फैसला किया. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा कि शहर में पंजीकृत इलैक्ट्रिक वाहनों की संख्या एक हजार से कम है और उनसे किसी तरह का जाम लगने की संभावना नहीं है. गहलोत ने कहा, "लिहाजा, इन वाहनों को सम-विषम पाबंदियों से छूट देने का फैसला किया गया है."सम-विषम योजना सोमवार सुबह आठ बजे से शुरू होगी और 15 नवंबर तक चलेगी. इससे पहले दिल्ली सरकार द्वारा सम विषम योजना के कार्यान्वयन के लिए जारी अधिसूचना में छूट वाले वाहनों की सूची में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल नहीं किया गया था.इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) से इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-वाहन) को सम-विषम योजना (Odd Even Scheme) से छूट देने का आग्रह किया था.ईईएसएल ने ट्वीट में कहा, "हमें उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार (Delhi Government) को यह एहसास होगा कि बिजली से चलने वाली गाड़ियां उनके वाहन प्रदूषण को कम करने की सोच के अनुरूप है और इसे सम-विषम योजना से अलग रखा जाना चाहिए. "कंपनी ने कहा, "सम-विषम योजना प्रदूषण को कम करने की दिशा में दिल्ली सरकार का अहम कदम है. दिल्ली सरकार के लिए यह सही समय है कि वह ई - वाहन को इस योजना से छूट देकर उसके महत्व को सबके सामने लाए."उसने कहा, "वाहन उत्सर्जन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को रोकना भारत सरकार की ई-मोबिलिटी कार्यक्रम का अहम हिस्सा है. यह दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली सरकार अपनी सम-विषम योजना से इलेक्ट्रिक वाहन को छूट नहीं दे रही है."ईईएसएल ने कहा कि "पेट्रोल-डीजल इंजन कारों के साथ ई-वाहनों को सम-विषम योजना में शामिल करना शहर और देशभर के लोगों के लिए एक गलत संदेश है. खासकर ऐसे समय में जब केंद्र और राज्य वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक वाहन की ओर जाने पर जोर दे रहे हैं."