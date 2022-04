जहांगीरपुरी हिंसा में घायल ASI ने कहा - 'मैंने जो अपनी आखों से देखा उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता'

नई दिल्ली: पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग राज्यों से धार्मिक और सांप्रदायिक हिंसा (Communal Violence) की लगातार खबरे सामने आ रही हैं. रामनवमी के बाद अब हनुमान जयंती (Hanuman Jayanti) पर दिल्ली के जहांगीरपुरी (jahangirpuri violence News) में भी हिंसा और आगजनी देखने को मिली. इलाके में भड़की हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और मामले में अब तक करीब 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. जहांगीरपुरी हिंसा (jahangirpuri violence Update) में घायल एएसआई अरुण कुमार ने घटना का आखो देखा हाल बताया है. उन्होंने कहा कि हिंसा के दौरान दौरान जो हालात थे उसे बयां नहीं किया जा सकता.

अरुण कुमार ने बताया कि मैं शोभायात्रा में शुरू से ही था. मैं अन्य पुलिसकर्मियों के साथ उस गाड़ी से कुछ दूर पर था जिसमें हनुमान जी की यात्रा निकाली जा रही थी. अरुण कुमार ने कहा कि जैसे ही यात्रा कुशल चौक पहुंची अचानक से हजारों की संख्या में एक भीड़ सामने से आ गई.

एएसआई ने बताया कि हमने दोनों पक्षों से बात की और लोगों को समझाने की काफी कोशिश की लेकिन दोनों ही पक्ष किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थे. धीरे धीरे दोनो पक्षों के बीच गाली गलौच के साथ बहस छिड़ गई और फिर वहां भगदड़ मचने लगी.

Delhi| People started running, leaving their vehicles behind. I was trying to remove everyone from violence-hit area, I was saving people when I was hit with stones: Assistant Sub-Inspector of Police Arun Kumar said while narrating the sequence of events of Jahangirpuri violence pic.twitter.com/dcOQn71Cru

