होली पर पटियाला हाउस कोर्ट में हुआ था 'आइटम डांस', अब दिल्ली HC ने लगाई फटकार, बताया अनुचित...मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली (Delhi News) में 6 मार्च को पटियाला हाउस कोर्ट परिसर (Patiala House Court) में नई दिल्ली बार एसोसिएशन (New Delhi Bar Association) द्वारा डांस पार्टी का आयोजन किया गया था. अब दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने ‘होली मिलन’ समारोह के दौरान आयोजित डांस पार्टी की निंदा की है. हाईकोर्ट ने डांस पार्टी की निंदा करते हुए इसे अनुचित करार दिया है. हाईकोर्ट ने 10 मार्च को समारोह पर आपत्ति जताई और कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हुए कहा कि यह कानूनी पेशे के उच्च नैतिक और नैतिक मानकों के अनुरूप नहीं है.

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली जिला, पटियाला हाउस अदालतों को तीन दिनों में नई दिल्ली बार एसोसिएशन को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उसका जवाब मिलने के बाद उचित कार्रवाई करने और उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है.

A Holi celebration organised by the New Delhi Bar Association inside a Delhi court complex has caused much consternation among a section of the legal fraternity because of the “scantily-clad women dancers” who performed on stage.

