दिल्ली: जहांगीरपुरी हिंसा के 'गुनहगार', कोर्ट में जाते आरोपी ने की पुष्पा फिल्म की एक्टिंग; देखें वीडियो

नई दिल्ली: दिल्ली के जहांगीरपुरी में (Delhi Jahangirpuri Violence) हनुमान जयंती जुलूस के दौरान हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार 14 आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया. इन आरोपियों को जब पुलिस कोर्ट में पेश करने ले जा रही थी तो इन लोगों के चेहरे पर ना कोई शिकन थी, ना कोई पछतावा था. बल्कि इनमें से एक अभियुक्त मुस्कुराते हुए फिल्म ‘पुष्पा’ के एक्टर अल्लू अर्जुन की एक्टिंग करते हुए नजर आया.

अदालत में पेश किए जाने के बाद इन 14 अभियुक्तों में से कोर्ट ने 2 आरोपियों अंसार और असलम को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया, जबकि 12 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि, मुख्य आरोपी अंसार और असलम इस साजिश के सूत्रधार थे. उन्हें 15 अप्रैल को निकलने वाली शोभायात्रा के बारे में पता था और पूरी साजिश रची. इन आरोपियों में हिंसा में शामिल मुख्य साजिशकर्ता और एक अन्य व्यक्ति शामिल है जिसने कथित रूप से गोली चलायी थी जो एक पुलिसकर्मी को लगी.

#WATCH | Accused in Jahangirpuri violence case being taken to Rohini court pic.twitter.com/UZZPobYZ4n

