Video: यमुना की सफाई को लेकर बीजेपी सांसद ने लगाई थी डांट, अब DJB अधिकारी ने उसी पानी से किया स्नान

नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छठ उत्सव से ठीक पहले यमुना से झाग हटाने के लिए कथित तौर पर ‘जहरीला’ स्प्रे छिड़कने को बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा द्वारा फटकार लगाने के कुछ दिनों बाद दिल्ली जल बोर्ड के गुणवत्ता नियंत्रण निदेशक संजय शर्मा ने उसी नदी के पानी से स्नान करते दिखे. दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें डीजेबी अधिकारी को कंटेनर में रखे यमुना नदी के पानी में नहाते देखा जा सकता है.

संजय शर्मा का यह कदम बीजेपी नेताओं प्रवेश वर्मा और तजिंदर पाल सिंह बग्गा द्वारा यमुना नदी में डिफोमिंग केमिकल छिड़कने को लेकर डीजेबी अधिकारियों की आलोचना करने के बाद आया है.

गौरतलब है कि सांसद प्रवेश वर्मा के डांट वाला वीडियो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने ट्विटर पर भी पोस्ट किया था. इस वीडियो में वर्मा संजय शर्मा को यमुना में स्प्रे करने के लिए डांट रहे हैं. वह स्प्रे को जहरीला बता रहे हैं. इतना ही नहीं वर्मा ने जल बोर्ड के संचालक शर्मा को यमुना में डुबकी लगाने के लिए भी कहा.

सांसद के खिलाफ पुलिस केस

दूसरी ओर शर्मा ने भी कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन में सांसद वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने शिकायत में कहा कि वर्मा ने उनके साथ घटिया भाषा का इस्तेमाल किया और बद्तमीजी की. उन्होंने शिकायत में यह भी कहा कि वर्मा यह झूठ भी फैला रहे हैं कि मैं और जल बोर्ड के अन्य अधिकारी यमुना के जल को जहरीला कर रहे हैं.

