दिल्ली को टूरिज्म हब बनाने की तैयारी! एलजी ने इस क्षेत्र में 4 आर्टिफिशियल झरनों का किया उद्घाटन

नई दिल्ली. अगर आप दिल्ली में रहते हैं और कभी पानी का झरना देखना हो तो अब दूर जाने की जरूरत नहीं है. असोला-भाटी माइंस वन क्षेत्र का इतना डेवलपमेंट हो गया है कि आप यहां आकर पानी का झरना देख सकते हैं. दिल्ली के असोला-भाटी माइंस वन क्षेत्र को इको-टूरिज्म हब बनाने की तैयारी चल रही है. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने क्षेत्र को इको-टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए परियोजना के तहत क्षेत्र में 4 आर्टिफिशियल झरनों का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह विभिन्न एजेंसियों की कड़ी मेहनत के कारण संभव हुआ है. दिल्ली में ऐसे कई स्थान हैं जहां विभिन्न परियोजनाएं विकसित की जा सकती हैं.

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, एलजी विनय सक्सेना ने कहा कि इस परियोजना से दिल्ली के पर्यटन स्थलों में इजाफा होगा. यहां भाटी माइंस क्षेत्र में 4 किमी का ट्रेकिंग ट्रैक विकसित किया गया है. आने वाले दिनों में यहां लोगों के खाने-पीने के लिए एक रेस्टोरेंट भी खोला जाएगा. कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक बसें भी दी जानीं चाहिए.

Delhi LG VK Saxena inaugurates 4 artificial waterfalls at Asola Bhati Mines under the project to develop the area into an eco-tourism hub

This has been made possible due to hard work of various agencies. There’re many places in Delhi where different projects can be developed: LG pic.twitter.com/vVcoKjlgfj

