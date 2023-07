Delhi Metro Viral Video: दिल्ली मेट्रो के आये दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होते रहता है. कभी प्यार तो कभी तकरार का, कभी अश्लील हरकतों का तो कभी इंटिमेट फैशन का. हर बार वायरल वीडियो के बाद लोग पूछते हैं DMRC इन हरकतों पर कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है? अभी हाल में दिल्ली मेट्रो में एक बुजुर्ग शख्स के भीख मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि ये शख्स विकलांग है. हालांकि, मेट्रो में पहली बार ऐसी घटना घटी है. इसको देखकर यूजर कई तरह बाते बना रहे हैं.

महक शर्मा नाम के ट्विटर यूजर ने यूजर आईडी @writerindenial से वीडियो पोस्ट किया है. उन्होंने कैप्शन दिया है, ‘ये दिल्ली मेट्रो में कबसे शुरू हुआ? (एक विकलांग शख्स मेट्रो में भीख मांगते हुए). इस को अब तक लगभग 58 हजार से अधिक लोगों ने देखा है जबकि 21 लोगों ने रीट्वीट किया. वीडियो पर डीएमआरसी (DMRC) ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि, ‘नमस्ते. कृपया कोच नंबर बताएं. ट्रेन के अंदर और बाहर कोच नंबर अंकित होता है, कृपया संलग्न छवियों को देखें.’ वहीं, जब यूजर ने कोच का नंबर सहित पूरा विवरण भेजा तो डीएमआरसी ने जवाब दिया कि, ‘हमें छानबीन में कुछ भी नहीं मिला.’

When did this start happening in the metro?

(A physically challenged person begging in the metro coaches) @OfficialDMRC pic.twitter.com/3AmHd2AUph

— Mehak Sharma (@writerindenial) July 24, 2023