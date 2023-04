Delhi Metro: मेट्रो में लड़की के अजीब फैशन से लोग हैरान, वायरल वीडियो देख किसी ने दी नसीहत, तो कोई कर रहा तारीफ

Delhi Metro Viral Video: हाल ही में, दिल्ली मेट्रो में ब्रालेट टॉप और मिनी स्कर्ट पहने एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. कई लोगों ने सार्वजनिक रूप से अनुचित तरीके से कपड़े पहनने के लिए महिला की आलोचना की है. वहीं, कुछ कई लोगों ने उस व्यक्ति नसीहत दी है कि जिसने बिना लड़की की सहमति से उसका वीडियो बनाया है.

इस घटना ने लोगों की निजता का सम्मान करने और लड़की की फैशन पसंद के आधार पर दूसरों को आंकने से बचने के लिए कहा है. इस वीडियो की ऑनलाइन बहुत चर्चा हो रही है.

No she is not @uorfi_pic.twitter.com/PPrQYzgiU2

— NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) March 31, 2023