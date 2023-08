नई दिल्ली. दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े विधेयक- ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023’ को लोकसभा ने पारित कर दिया. गुरुवार को इस बिल पर हुई लंबी चर्चा और इसमें सभी राजनीतिक दलों के सांसदों के शामिल होने के बाद विपक्षी दलों के वॉक आउट के बीच लोकसभा ने ध्वनिमत से बिल को पास कर दिया. चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर, संविधान, दिल्ली, लोकतंत्र, गठबंधन और केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर जमकर निशाना साधते हुए विपक्षी नेताओं के आरोपों का उनका नाम ले-लेकर जवाब दिया.

उन्होंने कहा, ‘यह बिल पूरी तरह से संवैधानिक है और केवल दिल्ली की जनता के कल्याण के लिए लाया गया है, इसमें केंद्र सरकार का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है. विपक्ष को लोकतंत्र, देश और जनता की चिंता नहीं है, पूरा विपक्ष अपने गठबंधन को बचाने में जुट गया है, विपक्ष का यह दोहरा चरित्र पूरा भारत देख रहा है. सरकार सदन में मणिपुर पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है और केंद्रीय गृह मंत्री खुद चर्चा में हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं.’

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘विपक्ष लोगों के मन में भ्रम पैदा करना चाहता है, लेकिन जनता सब जानती है, आज विपक्ष की पोल खुल गई है. दिल्ली सरकार के निशाने पर सतर्कता विभाग है, क्योंकि एक्साइज घोटाले की फाइल, मुख्यमंत्री के नए बंगले के निर्माण में अवैध खर्च, करोड़ों रुपए के खर्च की जांच चल रही है.’

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah in Lok Sabha says, “Services have always been with the Central government. SC gave an interpretation…From 1993 to 2015 no Chief Minister fought. There were no fights because whichever govt was formed their aim was to serve the people.… pic.twitter.com/lAld2rMOF2

— ANI (@ANI) August 3, 2023