नई दिल्ली. दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ कई महीनों तक बलात्कार करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है. हैवानियत में पति का साथ देने पर अधिकारी प्रेमोदय खाखा की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है. दूसरी ओर, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि उन्हें अस्पताल में नाबालिग पीड़िता से मिलने नहीं दिया गया.

नाबालिग के साथ रेप की घटना सामने आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव नरेश कुमार से अधिकारी को निलंबित करने को कहा था, जिसके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव नरेश कुमार से सोमवार शाम पांच बजे तक इस मामले में रिपोर्ट मांगी है. आरोपी प्रेमोदय खाखा और उसकी पत्नी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले हिरासत में लिया था.

#WATCH | The now-suspended rape-accused Delhi government official and his wife have been detained by Police.

The official has been booked for allegedly raping his deceased friend’s minor daughter for several months. pic.twitter.com/WN7YSqEi5E

— ANI (@ANI) August 21, 2023