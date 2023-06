Delhi Shahdara Crime News: दिल्ली के शाहदरा के फर्श बाजार इलाके में एक सहानुभूति वाली देखने को मिली. लूटने के इरादे से आए स्कूटी सवार दो लुटेरों ने दंपति को रोका, लेकिन तलाशी में उनके पास महज 20 रुपये मिलने पर लुटेरों ने दंपति को 100 रुपये का नोट पकड़ाया और मौके से फरार हो गए. ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई. पुलिस के अनुसार, ये घटना 21 जून की रात की है. पुलिस ने इलाके के 200 से अधिक सीसीटीवी को खंगालते हुए दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है.

शाहदरा पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनकी पहचान बुराड़ी निवासी देव वर्मा (19) और शाहदरा निवासी हर्ष राजपूत (31) के तौर पर हुई है. इनके पास से एक देसी पिस्टल, 6 कारतूस, 30 मोबाइल फोन और बाइक बरामद हुई है. देव वर्मा एक निजी जीएसटी फर्म में अकाउंटेंट है और हर्ष राजपूत भी एक निजी कंपनी में काम करता है. पुलिस ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी से 2 और भी केस सॉल्व हो गए हैं.

शाहदरा के डीएसपी रोहित मीणा ने बताया कि पुलिस को लूट की सूचना रात 10:55 बजे मिली थी. मौके पर पहुंचे एसएचओ को दंपति ने घटना के बारे में बताया कि स्कूटी सवार दो लुटरे उनके पत्नी के गहने लूटने के इरादे से छानबीन करने लगे, लेकिन कुछ खास नहीं मिलने पर 100 रुपये का नोट पकड़ा कर भाग निकले. इसी बीच सूचना मिली कि इन दोनों ने ही वेलकम इलाके में भी स्नैचिंग की है. 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज जांच करने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

#WATCH | Delhi: …Shahdhara District team of Delhi Police has arrested 2 robbers. Delhi Police found CCTV footage of June 21 that shows robbers looting two people at gunpoint. However, when they found the couple had only Rs 20, the robbers gave them Rs 100 and left. The robbers… pic.twitter.com/kFFeP4I8yT

— ANI (@ANI) June 25, 2023