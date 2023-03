'मैं सनातनी हिंदू...' मंदिर परिसर में मटन पहुंचाने से डिलीवरी बॉय ने किया इनकार, बोला- अब Swiggy के लिए नहीं करूंगा काम

नई दिल्ली. सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो वायरल (Viral Video) है जिसमें स्विगी (Swiggy) का डिलीवरी बॉय दिल्ली के मरघट वाले हनुमान मंदिर (Marghat Hanuman Mandir) परिसर में मटन कोरमा डिलीवरी करने से मना कर रहा है. News18 इंडिया ने स्विगी के डिलीवरी बॉय सचिन पांचाल (Sachin Panchal) से बात की. सचिन ने पूरी घटना के बारे में News18 इंडिया को बताया. सचिन पांचाल के मुताबिक मामला 28 फरवरी और 1 मार्च की रात करीब 12 बजे का है.

जब स्विगी के डिलीवरी बॉय सचिन पांचाल को करोल बाग से नजीर फूड से मटन कोरमा और रोटी डिलीवर करने के लिए मिला. सचिन जब लोकेशन पर पंहुचे तो देखा कि मटन की डिलीवरी दिल्ली में ISBT स्थित मरघट वाले हनुमान मंदिर परिसर में बनी राम कचौड़ी की दुकान पर करनी थी. लेकिन सचिन पांचाल ने मटन ऑर्डर करने वाले अभिषेक शर्मा को मटन डिलीवरी करने से मना कर दिया और इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया. इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

Shop name: #RamKachoriwala

Place: Marghat wale baba #HanumanMandir#Food ordered – #Mutton and roti #Delivery boy refused to deliver nonveg | Kudos to delivery boy who refused to deliver inside the temple@Swiggy #AntiHindu #Hindumisia pic.twitter.com/GDEbdvgfXy

