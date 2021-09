दिल्ली में बारिश ने मचाई आफत, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में भी भरा पानी; ऑरेंज अलर्ट जारी

नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के चलते इंदिरा गांधी एयरपोर्ट (IGI Airport) के कुछ हिस्सों में पानी भर गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शनिवार को ही दिल्ली में गरज के साथ भारी से अति भारी बारिश (Heavy to Very Heavy Rainfall) की संभावना जताई थी. मौसम विभाग ने दिल्ली में आज के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ (Orange Alert) जारी कर दिया है. खास बात यह है कि 2010 के बाद पहली बार है, जब दिल्ली में बारिश का आंकड़ा 1000 मिलीमीटर को पार कर गया है. 11 सालों में दिल्ली में इस बार सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है.

दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सुबह करीब 7.45 बजे ये जलभराव हुआ था, जिसकी निकासी 30 मिनट में ही कर दी गई थी. एयरपोर्ट का ड्रैनेज सिस्टम बहुत अच्छा है. थोड़ी देर बाद ही पानी की निकासी कर दी गई थी.

