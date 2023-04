Wrestler Protest Live: पहलवानों के समर्थन में उतरे नीरज चोपड़ा कपिल देव, जंतर-मंतर जाएंगे नवजोत सिद्धू

ओलंपियन पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, पीटी उषा हमारी आइकन रही हैं. उन्होंने जो कहा उससे हमें दुख हुआ. मैं उनसे पूछना चाहता हूं- जब उनकी अकादमी को तोड़ा जा रहा था और उन्होंने सोशल मीडिया पर चिंता जताई थी, तो क्या इससे भारत की छवि खराब नहीं हो रही थी?

#WATCH | PT Usha has been our icon. We felt hurt by what she said. I want to ask her – when her academy was being demolished and she had raised her concerns on social media, then was that not tarnishing India’s image?: Olympian wrestler Bajrang Punia pic.twitter.com/X6P9xumba2

— ANI (@ANI) April 28, 2023